Королевский салат из простых продуктов: смешали огурцы, помидоры и яйца, вызов оливье

Королевский салат к столу. Фото: соцсети

Рекордсмен по скорости приготовления.

Близятся новогодние праздники и уже самое время подумать, какими салатами вы будете удивлять гостей. Есть рецепт королевского салата, на приготовление которого надо небольшое количество продуктов.

А вкусный такой, что способен бросить вызов самому оливье.

Для начала порежьте в салатницу три свежих огурца мелким кубиком, предварительно, удалив попки с двух сторон.

Королевский салат. Фото: соцсети

Туда же - один сладкий перец и портите на крупной терке любой сыр. Можно «Российский».

Королевский салат. Фото: соцсети

Далее нарезаем кубиком 200 грамм ветчины, три вареных яйца, три свежих помидора и мелко порубленный укроп.

Королевский салат. Фото: соцсети

Солим салат, перчим, заправляем майонезом и перемешиваем.

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