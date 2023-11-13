Королевский салат из простых продуктов: смешали огурцы, помидоры и яйца, вызов оливье

Близятся новогодние праздники и уже самое время подумать, какими салатами вы будете удивлять гостей. Есть рецепт королевского салата, на приготовление которого надо небольшое количество продуктов.

А вкусный такой, что способен бросить вызов самому оливье.

Для начала порежьте в салатницу три свежих огурца мелким кубиком, предварительно, удалив попки с двух сторон.