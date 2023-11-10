Для балерин и не только: как приготовить пирожное «Анна Павлова»

Фуд-блогер Лилия Козорез поделилась рецептом пирожных «Анна Павлова». По легенде, этот десерт был придуман для великой русской балерины, которой надо было следить за фигурой.

Итак, для приготовления пирожных берем охлажденные куриные яйца, отделяем белки от желтков, первые взбиваем. Добавляем сахарную пудру, кукурузный крахмал и снова взбиваем до крепких пиков. Перекладываем в кондитерский мешок и отсаживаем пирожные. Отправляем в духовку при температуре 100 градусов на 90 минут.

Для крема смешиваем сыр маскарпоне, сметану и сахарную пудру. Хорошо взбиваем и с помощью кондитерского мешка заполняем пирожные, украшаем ягодами.

Более подробный рецепт - в видео.