Приготовьте морковное кольцо с изюмом и орехами: его обожают и взрослые, и дети

Если хочется побаловать семью вкусной выпечкой, а времени на долгое вымешивание теста нет, можно приготовить морковное кольцо с изюмом и грецкими орехами. Оно напоминает кекс, но готовится немного иначе.

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На восемь порций понадобится: 140 граммов муки, две моркови, три куриных яйца, две горсти изюма без косточек, 100 граммов измельченных грецких орехов, 100 граммов сахара, 70 граммов сливочного масла, 60 миллилитров оливкового масла, три столовых ложки молока, чайная ложка сахарной пудры, чайная ложка разрыхлителя, половина чайной ложки молотого имбиря, щепотка молотого мускатного ореха и морской соли.

Сначала следует включить духовку. Пока будет готовиться тесто, она должна разогреться до 160 градусов. Далее нужно почистить и натереть на мелкой терке морковь, а сливочное масло — растопить на медленном огне.

Морковь, масло, яйца, сахар и оливковое масло необходимо отправить в глубокую миску и перемешать, а потом всыпать в получившуюся смесь муку и орехи. После этого тесто нужно вымешать, добавив к нему предварительно вымоченный в кипятке изюм и молоко.

Готовую массу следует выложить в круглую форму с отверстием в середине, смазанную сливочным маслом, и выпекать около 45-50 минут. Затем кекс останется только остудить и посыпать сахарной пудрой.

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По материалам портала edimdoma.ru.