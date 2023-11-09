Как приготовить вкусные ажурные блинчики: секрет в смешивании ингредиентов — бабушкин рецепт

Приготовить ажурные блинчики не так сложно, как думают многие хозяйки. Нужно всего лишь знать правильный рецепт. Если вы в поиске такого, можете расслабиться, этот рецепт перед вами.

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Так готовили выпечку наши бабушки. Сделайте все в точности, как написано в данной инструкции, и блины получатся такими, как вы мечтали. Помните: последовательность действий очень важна!

Вам потребуется: 0,4 литра кефира, 2 куриных яйца, стакан кипятка, столовая ложка сахарного песка, полторы столовые ложки подсолнечного масла и по половине чайной ложки соли и соды.

Соедините в глубокой миске соль, сахар и яйца. Взбейте эту смесь до образования пены. Затем, не прерывая работу миксера, введите в получившуюся массу кипяток. Не весь разом, а тоненькой струйкой.

В отдельной емкости соедините муку с содой, добавьте сюда же кефир и хорошо все перемешайте, чтобы не было комочков.

Теперь соедините обе смеси, замесите тесто и добавьте в него подсолнечное масло. Подождите минут 5 и приступайте к выпеканию. Вот увидите: блинчики будут идеальными: красивыми и вкусными.

Источник: издание belnovosti.by