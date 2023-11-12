Этот белковый омлет с сыром станет идеальным завтраком: приготовьте за 5 минут

На завтрак многие хозяйки предпочитают готовить омлет. Чтобы он получился максимально полезным, можно сделать его на основе одних белков. Такое блюдо не будет содержать холестерин и подойдет тем, кто соблюдает диету.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Для одной порции понадобится: три куриных яйца, 100 миллилитров молока, щепотка соли, 30 граммов сыра и немного зеленого лука.

Белки следует отделить от желтков, немного посолить и влить молоко. Далее нужно натереть и добавить сыр.

Получившуюся массу необходимо отправить в жаропрочную форму и поставить в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. Выпекать блюдо следует около 10-15 минут. Если использовать микроволновую печь, хватит пяти минут. Подавать такой завтрак можно с зеленым луком.

Ранее был опубликован рецепт японского салата с крабовыми палочками.

По материалам портала edimdoma.ru.