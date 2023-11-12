Этот белковый омлет с сыром станет идеальным завтраком: приготовьте за 5 минут

Омлет. Фото: freepik.com

Такое блюдо не содержит холестерина.

На завтрак многие хозяйки предпочитают готовить омлет. Чтобы он получился максимально полезным, можно сделать его на основе одних белков. Такое блюдо не будет содержать холестерин и подойдет тем, кто соблюдает диету.

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Для одной порции понадобится: три куриных яйца, 100 миллилитров молока, щепотка соли, 30 граммов сыра и немного зеленого лука.

Белки следует отделить от желтков, немного посолить и влить молоко. Далее нужно натереть и добавить сыр.

Получившуюся массу необходимо отправить в жаропрочную форму и поставить в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. Выпекать блюдо следует около 10-15 минут. Если использовать микроволновую печь, хватит пяти минут. Подавать такой завтрак можно с зеленым луком.

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По материалам портала edimdoma.ru.

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