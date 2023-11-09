Японский салат с крабовыми палочками: приготовьте на новогодний стол — просто и очень вкусно

Новогодние праздники еще не скоро, но хозяйки начинают присматривать интересные блюда заранее. Тоже находитесь в поиске? Тогда этот вариант для вас. Приготовьте салат из крабовых палочек по японскому рецепту. Он порадует своим ярким вкусом всех домочадцев и гостей.

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Вам потребуется: половина сладкого перца, один помидор, куриная голень, половина моркови, одно куриное яйцо, пять крабовых палочек, 40 граммов сыра, треть чайной ложки молотого черного перца, щепотка соли, столовая ложка майонеза и немного красного соуса чили.

Для начала поставьте вариться куриную голень и яйцо. В разных кастрюлях! Затем займитесь овощами.

Очистите помидор и перец от внутренностей и нарежьте их мелким кубиком. Снимите кожуру с моркови, а затем измельчите ее на терке.

Остудите вареное яйцо и куриное мясо и нарежьте их небольшими кубиками. Разберите крабовые палочки на волокна. Крупно натрите сыр.

Соедините все ингредиенты в глубокой миске. Посыпьте салат солью и перцем. Полейте его майонезом и соусом чили. Аккуратно все перемешайте и подавайте на стол.

Источник: souspark.ru