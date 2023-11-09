Это очень необычно и вкусно: яйца, запеченные в духовке с сыром и сметаной — объеденье

Приготовьте на завтрак не банальную яичницу или омлет, а необычное блюдо — яйца, запеченные в духовке с сыром и сметаной.
Вам понадобится: яйца — 4 шт., сметана — 4 ст.л., сыр — 50 г, соль — по вкусу, масло сливочное — для смазывания.
Готовить запеченные яйца нужно так: Вскипятить воду и налить в форму, подходящую для духовки. Духовку включить для разогрева. Смазать два небольших горшочка сливочным маслом. На дно положить столовую ложку сметаны. Сверху разбить по 2 яйца. Посолить и поперчить. В форму с горячей водой поставить горшочки с яйцами, они должны быть наполовину погружены в воду.
Отправить в духовку на 15 минут. Затем формочки с запеченными яйцами вытащить из воды. Положить сверху еще по одной столовой ложке сметаны и посыпать тертым сыром. Отправить под гриль на пару минут, пока сыр не начнет плавиться и пузыриться. Запеченные яйца готовы. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»