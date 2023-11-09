Это очень необычно и вкусно: яйца, запеченные в духовке с сыром и сметаной — объеденье

Приготовьте на завтрак не банальную яичницу или омлет, а необычное блюдо — яйца, запеченные в духовке с сыром и сметаной.

Вам понадобится: яйца — 4 шт., сметана — 4 ст.л., сыр — 50 г, соль — по вкусу, масло сливочное — для смазывания.

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