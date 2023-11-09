Кефир, мука и яйца: готовим заливной пирог с красной рыбой — ни с чем не сравнимое блаженство

Готовьте заливной пирог так: рыбу нарежьте небольшими кусочками. Лук измельчите. В сковороде разогрейте сливочное масло на среднем огне. За 5 минут обжарьте лук. Добавьте рыбу и готовьте еще 3–4 минуты. Слегка посолите и выложите на тарелку. Яйца взбейте с кефиром и солью. Просеянную муку соедините с разрыхлителем.

Всыпьте к жидким ингредиентам и перемешайте, чтобы не осталось комков. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите в нее половину теста, сверху распределите начинку и залейте оставшимся тестом. Запекайте рыбный пирог примерно 45 минут при температуре 190 °С. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»