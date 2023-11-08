Печем дутые оладушки «поповеры» по рецепту, известному с древних времен: пышные, нежные, ароматные

Дутые оладушки «поповеры». Фото: телеграм-канал «У бабушки»

Рецепт дутых оладушек.

Дутые оладьи называют еще «поповеры». Говорят, их пекли даже в Древней Руси. Так что, этот рецепт вполне можно считать старинным, как и само блюдо.

Ингредиенты: мука - 2 стакана, яйца - 3 шт., молоко - 2 стакана, соль - 1 щепотка.

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Готовим дутые оладушки так: растираем яйца с солью, добавляем часть молока и муку. Взбиваем получившуюся смесь, пока в ней не останется ни одного комочка. Добавляем еще молока и перемешиваем. Выкладываем тесто ложкой небольшими комочками на разогретую и смазанную маслом сковороду. Жарим оладьи на среднем огне. Снимаем оладушки со сковородки, как только они подрумянятся. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «У бабушки»

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