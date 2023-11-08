Печем дутые оладушки «поповеры» по рецепту, известному с древних времен: пышные, нежные, ароматные

Готовим дутые оладушки так: растираем яйца с солью, добавляем часть молока и муку. Взбиваем получившуюся смесь, пока в ней не останется ни одного комочка. Добавляем еще молока и перемешиваем. Выкладываем тесто ложкой небольшими комочками на разогретую и смазанную маслом сковороду. Жарим оладьи на среднем огне. Снимаем оладушки со сковородки, как только они подрумянятся. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «У бабушки»