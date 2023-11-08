Куриное филе, помидоры, соленый огурчик и сыр заливаем соевым соусом с йогуртом: вкусный салат «Баварский» — совершенство

Приготовьте для себя и своих близких это блюдо немецкой кухни — баварский салат. Он легкий, с йогуртовой заливкой на основе соевого соуса с добавлением чеснока.

Ингредиенты: отварная курица, соленый огурец, сыр, помидоры, зелень, соевый соус, йогурт, чеснок, черный хлеб.

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