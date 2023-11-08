Куриное филе, помидоры, соленый огурчик и сыр заливаем соевым соусом с йогуртом: обалденно вкусный салат «Баварский» — совершенство

Приготовьте для себя и своих близких это блюдо немецкой кухни — баварский салат. Он легкий, с йогуртовой заливкой на основе соевого соуса с добавлением чеснока.
Ингредиенты: отварная курица, соленый огурец, сыр, помидоры, зелень, соевый соус, йогурт, чеснок, черный хлеб.
Готовится баварский салат так: хлеб режем кубиками и подсушиваем на сухой сковородке. Затем также кубиками нарезаем отварное куриное филе, сыр, огурцы — кружочками, помидоры — удобными порционными кусочками. Все хорошо перемешиваем.
Делаем соус: смешиваем йогурт с соевым соусом и добавляем раздавленный чеснок. Заправляем соусом салат, сверху посыпаем зеленью. Салат готов. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «Салатик/Закатки на зиму»