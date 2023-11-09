Несложно и непривычно: как приготовить голубцы в пекинской капусте

Фуд-блогер Екатерина Глухова-Чвирук предложила приготовить голубцы, но не обычные, а в пекинской капусте.

Для этого капусту нужно разобрать на листочки и погрузить их кипяток на 15 минут. В это время приготовим начинку. Говяжий фарш смешиваем с нарезанным луком и отваренным до полуготовности рисом. Солим, перчим и перемешиваем все руками. В каждый капустный листик заворачиваем начинку.

Чтобы голубцы были вкусные и сочные, нужно приготовить соус: обжариваем нарезанный полукольцами лук, добавляем натертую морковь. Потом туда же кладем оставшуюся нарезанную капусту, томатную пасту, солим, перчим по вкусу.

Затем кладем в жаровню на соус голубцы и заливаем водой. Добавляем лавровый лист, перец горошком. Оставляем томиться на среднем огне минут 30.

Более подробный рецепт - в видео.