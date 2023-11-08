От такой курицы за уши не оттащишь: Утяшева поделилась вкуснейшим рецептом приготовления сочной грудки

Нужно подготовить: два куриных филе, 100 г сливочного сыра, 100 г сыра фета, 5–6 листьев шпината, пару зубчиков чеснока, оливковое масло, специи — по вкусу.

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Для начала готовку нужно взять миску и в нее поместить мелконарезанный шпинат с измельченным сыром и чесноком. В курином филе нужно сделать прорезь и положите в получившийся кармашек начинку.

После этого надо взять форму. Ее сначала смазывают маслом , а потом поместить в нее грудку. Курицу следует запекать 20–25 минут в духовке, прогретой до 180 градусов. Подавать ее можно с любимым гарниром.