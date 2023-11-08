От такой курицы за уши не оттащишь: Утяшева поделилась вкуснейшим рецептом приготовления сочной грудки

Обычно хочется не только вкусно питаться, но и полезно. Это важно, когда семья большая. Ляйсан Утяшева не скрывает, что сама готовит. Она знает, как кушать не поправляться, так как после родов сбросила около 30 килограммов. Она раскрыла свой секрет, как обалденно готовить куриное филе. Он простой и очень быстрый.
Нужно подготовить: два куриных филе, 100 г сливочного сыра, 100 г сыра фета, 5–6 листьев шпината, пару зубчиков чеснока, оливковое масло, специи — по вкусу.
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Для начала готовку нужно взять миску и в нее поместить мелконарезанный шпинат с измельченным сыром и чесноком. В курином филе нужно сделать прорезь и положите в получившийся кармашек начинку.
После этого надо взять форму. Ее сначала смазывают маслом , а потом поместить в нее грудку. Курицу следует запекать 20–25 минут в духовке, прогретой до 180 градусов. Подавать ее можно с любимым гарниром.