Начинка больше не вытечет из пирожков: бабушкины хитрости — просто добавьте одну ложку этого продукта

Зачастую хозяюшки стараются побаловать родных выпечкой. Существует большое количество рецептов пирожков. Но когда они со сладкой начинкой, то есть большой риск, что она вытечет во время запекания. Это портит внешний вид блюда и влияет на вкусовые качества. Но это происходит их большого количества жидкости. Эту проблему научились решать бабушки. Они раскрыли свою хитрость.
Дело в том, что варенье необходимо загустить. С этим справится обычная мука. Ее вкус совсем не будет чувствоваться.
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Отмечается, что на 250 граммов ягодного лакомства будет достаточно одной столовой ложки. И важно знать, что использовать можно не только пшеничную, но и кукурузную смесь, если она есть на полке в кухонном шкафу.
Также можно взять еще один продукт, который отлично впитывает влагу. Речь идет о манной крупе, но тут нужно учесть, что она может немного изменить сладость варенья. Нужно в тех же пропорциях замешать ингредиенты и немного поварить их на медленном огне, об этом пишет портал «Белновости».