Начинка больше не вытечет из пирожков: бабушкины хитрости — просто добавьте одну ложку этого продукта

Дело в том, что варенье необходимо загустить. С этим справится обычная мука. Ее вкус совсем не будет чувствоваться.

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Отмечается, что на 250 граммов ягодного лакомства будет достаточно одной столовой ложки. И важно знать, что использовать можно не только пшеничную, но и кукурузную смесь, если она есть на полке в кухонном шкафу.

Также можно взять еще один продукт, который отлично впитывает влагу. Речь идет о манной крупе, но тут нужно учесть, что она может немного изменить сладость варенья. Нужно в тех же пропорциях замешать ингредиенты и немного поварить их на медленном огне, об этом пишет портал «Белновости».