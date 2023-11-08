Жареная картошка больше не превратится в пюре на сковороде: названы три главные ошибки

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Чаще всего горе-кулинары солят картошку сразу, как только опустили ее на сковороду. Но на самом деле, лучше делать это в самом конце, чтобы продукт не успел дать сок и не размок.

Также все будет испорчено, если влить для жарки слишком мало масла и часто мешать ингредиенты. А все потому что картофель начнет выделять жидкость. Хрустящей корочки уже точно не появится, пишет портал «Аргументы и факты».