Кефир, кипяток, яйца и мука: самый удачный рецепт блинчиков — тонкие, в мелкую дырочку, нежные на вкус

Готовим блинчики так: В глубокой миске взбить яйца с сахаром до состояния пены. Влить кефир и тщательно перемешать. Высыпать муку и снова перемешать до гладкости. Соду растворить в кипятке. Влить кипяток в тесто. Перемешать и дать постоять около пяти минут. Добавить растительное масло. Печь блинчики на сухой сковороде до золотистого цвета. Подавать можно со сладкими топингами и несладкими добавками. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»