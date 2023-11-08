Кефир, кипяток, яйца и мука: самый удачный рецепт блинчиков — тонкие, в мелкую дырочку, нежные на вкус

Безусловно, это самый удачный рецепт блинчиков из всех, которые когда-то попадались нам на глаза. Попробуйте испечь блинчики по нему, и вы ничего другого не захотите.
Вам понадобится: 500 мл кефира, 500 мл кипятка, 300 г муки, 2 яйца, 2 ст.л. сахара, 1 ч.л. соды, 1 ст.л. растительного масла.
Готовим блинчики так: В глубокой миске взбить яйца с сахаром до состояния пены. Влить кефир и тщательно перемешать. Высыпать муку и снова перемешать до гладкости. Соду растворить в кипятке. Влить кипяток в тесто. Перемешать и дать постоять около пяти минут. Добавить растительное масло. Печь блинчики на сухой сковороде до золотистого цвета. Подавать можно со сладкими топингами и несладкими добавками. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»