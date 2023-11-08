Чизкейк дома делаем только по этому рецепту: нежный, сливочный, тает во рту — вся фишка в этом ингредиенте

Этот чизкейк готовится быстро и просто. Он очень нежный и тающий во рту. Фишка в том, что в него добавляется, помимо жирного творога, сливочное масло и сметана.
Вам понадобится: творог - 500 гр., сливочное масло - 2 ст. л, сметана - 400 гр., яйца - 6 шт., сахар - 160 гр., мука - 70 гр., печенье - 200 гр.
Готовим чизкейк так: сито застелите марлей, выложите в него творог, закройте краями марли. Сверху установите небольшой груз и поставьте сито на миску. Оставьте в холодильнике на 2–3 часа, чтобы стекла лишняя жидкость. Разогрейте духовку до 190 °С. Круглую форму диаметром 26–28 см застелите бумагой для выпечки.
Печенье измельчите в крошку и смешайте с растопленным сливочным маслом. Равномерно распределите смесь по дну и хорошо утрамбуйте. Творог протрите сквозь сито или измельчите блендером. Соедините со сметаной, яйцами и сахаром, хорошо взбейте венчиком. Всыпьте в творожную массу муку, перемешайте. Вылейте смесь на основу из печенья. Выпекайте чизкейк из творога 35–40 минут до легкого золотистого цвета. Перед подачей полностью остудите. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»