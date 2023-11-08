Чизкейк дома делаем только по этому рецепту: нежный, сливочный, тает во рту — вся фишка в этом ингредиенте

Готовим чизкейк так: сито застелите марлей, выложите в него творог, закройте краями марли. Сверху установите небольшой груз и поставьте сито на миску. Оставьте в холодильнике на 2–3 часа, чтобы стекла лишняя жидкость. Разогрейте духовку до 190 °С. Круглую форму диаметром 26–28 см застелите бумагой для выпечки.

Печенье измельчите в крошку и смешайте с растопленным сливочным маслом. Равномерно распределите смесь по дну и хорошо утрамбуйте. Творог протрите сквозь сито или измельчите блендером. Соедините со сметаной, яйцами и сахаром, хорошо взбейте венчиком. Всыпьте в творожную массу муку, перемешайте. Вылейте смесь на основу из печенья. Выпекайте чизкейк из творога 35–40 минут до легкого золотистого цвета. Перед подачей полностью остудите. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»