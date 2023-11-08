Будете готовить каждый день: нереально вкусная запеканка с баклажанами и фаршем — подробный рецепт

Попробуйте приготовить на ужин это нереально вкусное блюдо — запеканку с баклажанами и фаршем.
Вам понадобится: баклажан — 1 кг, картофель — 800 г, лук репчатый — 200 г, чеснок — 2 зубчика, масло оливковое — 5 ст.л., розмарин — 1 ч.л., тимьян — 1 ч.л., шалфей — 1 ч.л., фарш мясной — 400 г, помидоры свежие — 400 г, томатная паста — 2 ст.л., яйца — 3 шт., молоко — 125 мл, сыр — 200 г, орех мускатный — на кончике ножа, перец, соль.
Запеканка с баклажанами и фаршем. Фото: соцсети
Готовим запеканку так: Баклажаны нарезать ломтиками. Картофель отварить в мундире. Лук нарезать кубиками. Чеснок мелко нарезать.
Помидоры натереть на терке. Пассеровать лук и чеснок 1–2 минуты. Добавить фарш. Добавить помидоры, томатную пасту, специи и пряности. Тушить под крышкой на небольшом огне 20 минут. Баклажаны промыть, обсушить и обжаривать 5 минут.
Картофель нарезать ломтиками. Форму для запекания смазать маслом, выложить в нее слоями баклажаны. Затем фарш с помидорами. Последний слой — картофель. Яйца смешать с молоком и сыром, добавить мускатный орех. Полученной смесью залить овощи с фаршем. Запекать в духовке, разогретой до 200 градусов в течение 25 минут.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»