Будете готовить каждый день: нереально вкусная запеканка с баклажанами и фаршем — подробный рецепт

Готовим запеканку так: Баклажаны нарезать ломтиками. Картофель отварить в мундире. Лук нарезать кубиками. Чеснок мелко нарезать.

Помидоры натереть на терке. Пассеровать лук и чеснок 1–2 минуты. Добавить фарш. Добавить помидоры, томатную пасту, специи и пряности. Тушить под крышкой на небольшом огне 20 минут. Баклажаны промыть, обсушить и обжаривать 5 минут.

Картофель нарезать ломтиками. Форму для запекания смазать маслом, выложить в нее слоями баклажаны. Затем фарш с помидорами. Последний слой — картофель. Яйца смешать с молоком и сыром, добавить мускатный орех. Полученной смесью залить овощи с фаршем. Запекать в духовке, разогретой до 200 градусов в течение 25 минут.

По материалам телеграм-канала «У бабушки»