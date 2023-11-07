Сливочное масло отдыхает: нежнейшая намазка из соленого сала с перчиком и чесноком — объеденье, тает во рту

Готовим намазку так: сало нарезать на небольшие кусочки. Чеснок, перец и укроп мелко нарубить. Сложить все в тарелку. Всыпать сухие специи, перемешать. Пропустить через мясорубку или пробить в блендере. Намазка готова! Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «У бабушки»