Сливочное масло отдыхает: нежнейшая намазка из соленого сала с перчиком и чесноком — объеденье, тает во рту

Ничего вкуснее вы точно не пробовали, сливочное масло отдыхает. Нежная текстура этой намазки из сала поразит даже бывалого гурмана.
Ингредиенты: сало соленое – 300 г, перец острый – 1 шт., соль – 0,5 ч. л., перец – 1/3 ч. л., паприка – 1 ч. л., укроп – 10 веточек, чеснок – 3 зубчика.
Готовим намазку так: сало нарезать на небольшие кусочки. Чеснок, перец и укроп мелко нарубить. Сложить все в тарелку. Всыпать сухие специи, перемешать. Пропустить через мясорубку или пробить в блендере. Намазка готова! Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»