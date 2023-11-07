Узнали рецепт салата «Долголетие» с мацони, едим теперь только его: вкусный, полезный, ноль калорий

Если не хотите поправляться, ешьте этот салат «Долголетие», который заправляется мацони. Он невероятно вкусный, нежный и практически без калорий. Ну разве что совсем чуть-чуть.

Вам понадобится: мацони, помидоры черри - горсть, перец сладкий красный - 1 штука, редис - 3 штуки, яйцо перепелиное - 2 штуки, фенхель - 1 ломтик, укроп - пучок, романо - 5 веточек, лук белый - 0,5 головки.

Продукты даны в расчете на две порции салата. Его обязательно нужно есть свежим!

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