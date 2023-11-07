Только эти капкейки самые нежные, воздушные, тают во рту: вся фишка в этом ингредиенте

Попробуйте приготовить капкейки вот по этому рецепту. Они получаются невероятно вкусными и нежными. Все дело в этом ингредиенте. Речь о йогурте, который добавляется в тесто для капкейков.
Вам понадобится: яйца - 3 шт., масло сливочное - 100 гр., йогурт натуральный - 125 гр., сахар - 100 гр., мука - 200 гр., разрыхлитель - 5 гр.
Для крема: масло сливочное - 150 гр., сахарная пудра - 225 гр., молоко - 1 ст. л.
Готовим: 3 желтка смешать с растопленным сливочным маслом, йогуртом и сахаром. Массу перемешать, добавить к ней муку и разрыхлитель. Отдельно взбить белки до устойчивой пены. Добавить к массе. Тесто медленно перемешать до однородной массы. Выложить тесто в силиконовые формочки на 2/3 высоты. Выпекать при температуре 180°C 15 минут. Все ингредиенты для масленого крема смешать миксером до однородной воздушной консистенции. По желанию добавить какао. Украсить можно фруктами или ягодами.
По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»