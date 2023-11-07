Обнаружен вкуснейший рецепт вешенок под сыром: муж и дети уплетают за обе щеки — дел на 5 минут

Если вы хотите разнообразить меню, но при этом не готовы тратить много времени на готовку, сохраните себе этот рецепт вешенок под сыром. Грибы получаются невероятно вкусными. При этом готовка занимает всего несколько минут.

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Вам потребуется: 300 граммов вешенок, одна луковица среднего размера, 150 граммов тертого сыра, немного растительного масла и 3 столовые ложки майонеза.

Для начала очистите лук и нарежьте его тонкими полукольцами. Почистите и вымойте грибы, обсушите их и смешайте с майонезом.

Уложите вешенки в глубокую миску, накройте их слоем лука и уберите в сторону на 2 часа. Грибам нужно как следует пропитаться соусом.

По прошествии времени возьмите огнеупорную форму. Смажьте ее маслом. Выложите на дно посудины лук и накройте его вешенками.

Посыпьте блюдо тертым сыром и поместите его в разогретую до 160 °C духовку. Запекайте грибы ровно 30 минут. Затем выньте из печи и подавайте на стол.

Как видите, вам не потребуется совершать никаких сложных действий. Активная готовка займет не более 5 минут.

Источник: издание belnovosti.by