Как превратить обычный салат «Оливье» в ресторанное блюдо: поможет хитрость с яйцами

Без салата «Оливье» не обходится почти ни одно застолье. Поэтому он ассоциируется у гурманов с праздником. Но, несмотря на то что это блюдо вне конкуренции, его вкус все-таки можно улучшить. Полностью переписывать рецепт не придется. Можно обойтись небольшими изменениями.

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Во-первых, не нужно резать ингредиенты разными кусками. Вкус салата станет намного ярче, если нарезать продукты одинаковыми кубиками. Чтобы не ошибиться с размером, следует ориентироваться на горох.

Во-вторых, уберите майонез в сторону. Он здесь ни к чему. Вместо привычной заправки рекомендуется использовать греческий йогурт. Он не только улучшит вкус, но и сделает блюдо менее калорийным.

Но главная хитрость связана с яйцом. Обычно хозяйки кладут его в салат целиком. И это большая ошибка. Попробуйте использовать только белок. Вы сразу заметите, что «Оливье» станет вкуснее, чем в ресторане.

Источник: издание belnovosti.by