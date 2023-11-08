Мясной «хлеб» из индейки с овощами - простой рецепт с ценами

Ингредиенты:

Фарш из индейки 900 г (398 р.)

Морковь 2 шт. (6 р.)

Лук репчатый 1 шт. (4 р.)

Чеснок 3 зубчика (3 р.)

Горошек зеленый замороженный 100 г (31 р.)

Кукуруза замороженная 100 г (36 р.)

Яйцо 1 шт. (10 р.)

Сливки 20 % 100 мл (40 р.)

Мука 2 ст. ложки с горкой (2 р.)

Горчица 1 ст. ложка с горкой (6 р.)

Мускатный орех цельный 0,3 г (2 р.)

Подсолнечное масло 20 мл (4 р.)

Соль

Перец

Салатные листья для подачи

Итого: 5 порций (10 ломтиков мясного хлеба) = 542 р., 1 порция (2 ломтика) = 108 р.

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Приготовление:

Морковь очистить и нарезать небольшим кубиком, отправить на разогретую сковороду с подсолнечным маслом (20 мл) и слегка обжарить.

Лук очистить и нарезать небольшим кубиком, отправить к моркови. И добавить измельченный чеснок.

Замороженные кукурузу и горошек отправить на сковороду к овощам, обжарить.

К фаршу разбить яйцо, влить сливки, добавить горчицу и натереть мускатный орех, посолить и поперчить по вкусу и перемешать до однородности. Добавить муку, перемешать.

Переложить обжаренные овощи к фаршу и перемешать.

Переложить полученную массу в форму для выпекания, утрамбовать, разравнять верх и отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут. Готовому мясному хлебу дать постоять остыть 15 минут.

Мясной хлеб вытащить из формы и разрезать на порционные кусочки, можно подавать с салатными листьями.

Приятного аппетита!