Мясной «хлеб» из индейки с овощами - простой рецепт с ценами

Ингредиенты:
- Фарш из индейки 900 г (398 р.)
- Морковь 2 шт. (6 р.)
- Лук репчатый 1 шт. (4 р.)
- Чеснок 3 зубчика (3 р.)
- Горошек зеленый замороженный 100 г (31 р.)
- Кукуруза замороженная 100 г (36 р.)
- Яйцо 1 шт. (10 р.)
- Сливки 20 % 100 мл (40 р.)
- Мука 2 ст. ложки с горкой (2 р.)
- Горчица 1 ст. ложка с горкой (6 р.)
- Мускатный орех цельный 0,3 г (2 р.)
- Подсолнечное масло 20 мл (4 р.)
- Соль
- Перец
- Салатные листья для подачи
Итого: 5 порций (10 ломтиков мясного хлеба) = 542 р., 1 порция (2 ломтика) = 108 р.
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Приготовление:
Морковь очистить и нарезать небольшим кубиком, отправить на разогретую сковороду с подсолнечным маслом (20 мл) и слегка обжарить.
Лук очистить и нарезать небольшим кубиком, отправить к моркови. И добавить измельченный чеснок.
Замороженные кукурузу и горошек отправить на сковороду к овощам, обжарить.
К фаршу разбить яйцо, влить сливки, добавить горчицу и натереть мускатный орех, посолить и поперчить по вкусу и перемешать до однородности. Добавить муку, перемешать.
Переложить обжаренные овощи к фаршу и перемешать.
Переложить полученную массу в форму для выпекания, утрамбовать, разравнять верх и отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут. Готовому мясному хлебу дать постоять остыть 15 минут.
Мясной хлеб вытащить из формы и разрезать на порционные кусочки, можно подавать с салатными листьями.
Приятного аппетита!