Свекла по-корейски — вкуснее рецепта еще не пробовали

По-корейски можно приготовить не только морковь, но и свеклу. Блюдо получается невероятно вкусным, если правильно соблюсти все пропорции.
Надевайте перчатки и трите на крупной терке три свеклы. В это время поставьте на огонь кастрюлю с водой, так как потом понадобится водяная баня.
В чашу со свеклой натрите 4–5 зубчиков чеснока, добавьте полторы чайные ложки соли, три столовые ложки сахара и 70 грамм девятипроцентного уксуса. Все перемешайте.
Переложите свеклу в кастрюлю — меньшую по диаметру, чем та, которая стоит с кипятком. Установите одну кастрюлю в другую и перемешивайте свеклу в течение 30 минут.
За пять минут до окончания прогревания свеклы добавьте одну чайную ложку красного перца, две чайные ложки молотого кориандра и залейте 100 г раскаленного подсолнечного масла.
Уберите кастрюлю на сутки в холодильник, салату надо хорошо промариноваться. Потом можно есть.
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