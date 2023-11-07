Свекла по-корейски — вкуснее рецепта еще не пробовали

По-корейски можно приготовить не только морковь, но и свеклу. Блюдо получается невероятно вкусным, если правильно соблюсти все пропорции.

Надевайте перчатки и трите на крупной терке три свеклы. В это время поставьте на огонь кастрюлю с водой, так как потом понадобится водяная баня.

В чашу со свеклой натрите 4–5 зубчиков чеснока, добавьте полторы чайные ложки соли, три столовые ложки сахара и 70 грамм девятипроцентного уксуса. Все перемешайте.