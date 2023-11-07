Обалденно вкусный салат «Модельная внешность» — всего 4 ингредиента, ничего не варим и не жарим

Для того, чтобы похудеть — не надо голодать. Достаточно готовить себе некалорийные блюда, и уже в течение некоторого времени у вас будет точеная фигура. Идеальный вариант — салат «Модельная внешность». Для приготовления нужно всего четыре продукта. Ничего варить и жарить не нужно.

Нарежьте соломкой капусту. Добавьте одну банку консервированной кукурузы, рубленную на средние кубики копченую колбасу и бездрожжевые сухарики.

Все тщательно перемешайте и заправьте сметаной. Салат готов!

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