Самый лучший рецепт блинов, который все ищут — не рвутся, кружевные, сочные

Шикарные блинчики приготовить реально. Главное, знать несколько кулинарных секретов, которые сделают блюдо эластичным, сочным и вкусным.

В отдельной емкости взбейте три яйца, добавьте две столовые ложки сахара, половину чайной ложки соли, полтора стакана муки, два стакана молока и один стакан кипятка.

Все тщательно перемешиваем — тесто должно получиться жидким.

Разогревайте сковородку и жарьте блины. Как только по краю блины начинают припекаться — сразу переворачивайте.

Начинку для таких блинов можно делать любую. Они не рвутся.

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