Советский рецепт салата из крабовых палочек: без добавления риса, вместо крупы нужен другой продукт

Многие кулинары готовят «Крабовый салат» с рисом. Более того, иногда этот ингредиент занимает ведущую роль. Но в советские времена рецепт блюда выглядел немного иначе. Вместо крупы использовался совсем другой продукт.

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Речь идет о картофеле. Оказывается раньше этот овощ клали не только в «Сельдь под шубой» и в «Оливье». Крабовые палочки тоже с ним успешно сочетали. Все кто пробовал такой салат отмечают, что советский вариант получается вкуснее.

Вам потребуется: большая упаковка крабовых палочек, 60 граммов консервированной кукурузы, 240 граммов вареного картофеля, 120 граммов свежих и такое же количество маринованных огурцов, 60 граммов вареной моркови, 2 вареных яйца, 150-180 граммов майонеза, соль и зелень по вкусу.

Очистите картофель, яйца и морковь. Нарежьте овощи, яйца и крабовые палочки небольшими кусочками. Смешайте их в глубокой емкости. Всыпьте в салат кукурузу. Полейте продукты майонезом. Посолите и аккуратно перемешайте. На этом все. Украсьте блюдо рубленой зеленью и подавайте к столу.

Источник: Дзен-канал «Правильно, готовим!»