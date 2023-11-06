Раскрыт рецепт картофельного чебурека на завтрак: готовится быстро, а вкус бесподобный — оценит вся семья

Нужно взять: три средних картофеля, два яйца, две ст. л. муки, соль, перец, итальянские травы. Для начинки также понадобятся: 300 граммов говяжьего фарша, соль и перец – по вкусу, 3-4 ст. л. кетчупа, лук, зелень, 100 граммов сыра.

Сначала необходимо фарш обжарить до готовности на сковородке, добавить в него соль и перец – по вкусу. После этого берется картофель и измельчается на терке. Важно не забыть и выжать весь сок их получившейся массы. После этого к картошке добавляется мука, яйца, специи. Все нужно хорошо перемешать.

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После этого снова берется сковородка. В нее наливается растительное масло. А затем туда выкладывается половина картофельной массы и распределяется в блин. Его надо обжаривать 3-4 минуты, а потом перевернуть.

Пока жарится вторая сторона, необходимо смазать поверхность кетчупом. И на одну половинку выкладывается фарш, сверху кладутся лук полукольцами, измельченная зелень и тертый сыр.

И в завершении чебурек-бургер надо закрыть второй половинкой картофельной массы и обжаривать еще минуту, чтобы расплавился сыр, пишет автор Телеграм-канала Real Food.