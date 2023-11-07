Вкуснее не бывает: как приготовить торт «Три шоколада»

Торт «Три шоколада». Фото: Teleprogramma.pro

Десерт, который понравится всем сладкоежкам.

Фуд-блогер Лилия Козорез поделилась необычным рецептом очень вкусного торта «Три шоколада». В его состав входит темный, молочный и белый шоколад.

Попробуйте, и вам обязательно понравится!

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