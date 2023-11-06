Этот салат можно есть круглосуточно: сытно, вкусно и вес не растет — находка для худеющих

Если вы следите за фигурой, это не значит, что нужно голодать. Возьмите на заметку рецепт этого потрясающего салата. Его можно есть в любое время суток. Талия точно не пострадает.

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Вам потребуется: 260 граммов огурцов, 340 граммов яблок, 120 граммов сельдерея, 400 граммов греческого йогурта и 20 граммов укропа.

Для начала помойте овощи и фрукты. Обсушите плоды. Нарежьте их средним кубиком и пересыпьте в салатник.

Теперь займитесь зеленью. Ополосните укроп под струей проточной воды. Промокните его бумажным полотенцем. Измельчите с помощью ножа и затем отправьте в миску с овощами и яблоком.