Этот салат можно есть круглосуточно: сытно, вкусно и вес не растет — находка для худеющих

Если вы следите за фигурой, это не значит, что нужно голодать. Возьмите на заметку рецепт этого потрясающего салата. Его можно есть в любое время суток. Талия точно не пострадает.
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Вам потребуется: 260 граммов огурцов, 340 граммов яблок, 120 граммов сельдерея, 400 граммов греческого йогурта и 20 граммов укропа.
Для начала помойте овощи и фрукты. Обсушите плоды. Нарежьте их средним кубиком и пересыпьте в салатник.
Теперь займитесь зеленью. Ополосните укроп под струей проточной воды. Промокните его бумажным полотенцем. Измельчите с помощью ножа и затем отправьте в миску с овощами и яблоком.
Полейте содержимое салатника йогуртом. Аккуратно все перемешайте. Дайте блюду постоять 5-10 минут и подавайте его к столу.
Хранить такой салат нужно в холодильнике. Но не более 24 часов.
В идеале старайтесь рассчитывать количество продуктов таким образом, чтобы не пришлось оставлять салат на потом. Ведь в свежем виде он гораздо вкуснее.
Источник: 1000.menu