Вот как нужно варить куриную грудку, чтобы она была нежной и сочной — секретная техника

Куриное мясо присутствует в рационе многих людей. Оно содержит большое количество белка и совсем немного жира. Особенно полезно употреблять в пищу птичью грудку. Для того чтобы получить от продукта максимальную пользу, его следует варить или запекать.

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Как правило, вареное филе получается сухим и безвкусным. Поэтому, несмотря на очевидные плюсы, многие гурманы нелестно отзываются об этом блюде. Но, как выяснилось, они просто не умеют его готовить.

Если вы хотите сварить вкусное сочное куриное филе, просто следуйте этим правилам.

Сначала приготовьте бульон. Налейте в кастрюлю воду. Бросьте в нее соль, приправы, овощи и зелень. Можно использовать перец, лавровый лист, морковь, чеснок, сельдерей и петрушку.

Доведите жидкость до кипения и держите ее на огне еще около 6 минут.

Далее поместите в кастрюлю куриную грудку. Дождитесь бурления воды. После этого засеките 1-3 минуты. Время зависит от размера кусков мяса. По прошествии времени снимите посудину с огня, но крышку не открывайте.

Держите грудку в горячем бульоне ровно 30 минут, затем достаньте и подавайте к столу. Можете не сомневаться: курица будет невероятно вкусной.

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Источник: gastronom.ru