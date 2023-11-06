Одну штучку в кастрюльку — картофельное пюре будет обалденным: забудьте про молоко и масло

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Однако сделать блюдо очень вкусным можно более бюджетным и простым способом. С этой задачей прекрасно справится один популярный овощ.

Речь идет о репчатом луке. Его нужно будет обжарить и добавить к пюре.

Сначала сварите картофель в подсоленной воде. В воду можно добавить два зубчика чеснока для аромата. Пока картошка варится, мелко нарежьте одну крупную луковицу и обжарьте на растительном масле до прозрачности.

Слейте воду из кастрюли, где варился картофель, оставив примерно стакан жидкости, и выньте дольки чеснока. Затем положите туда обжаренный лук и разомните картошку толкушкой, пишут «Белновости».