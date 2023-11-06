Рецепт наваристого гуляша с нежной подливой: получится точь-в-точь, как в советских столовых

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Вам понадобится: 600 граммов говяжьей мякоти, большая морковь, крупная луковица, 100 миллилитров воды, 2 столовые ложки томатной пасты и 1,5 столовые ложки муки. Перец, соль и лавровый лист по вкусу.

Нарежьте мясо кусочками по 3-4 сантиметра. Поставьте его на сильный огонь. Через 5 минут добавьте в сковороду измельченный лук и морковь. Подождите 2-3 минуты. Затем посыпьте говядину солью и перцем. Положите в мясо томатную пасту. Добавьте кипящую воду и тушите блюдо под крышкой. Поставьте будильник на 60 минут.

За 10 минут до готовности смешайте воду с мукой. Доведите массу до однородного состояния. Введите ее в гуляш. Бросьте в сковороду лавровый лист и дождитесь звонка таймера. Блюдо готово, можно угощаться!

Источник: Telegram-канал «Кулинарная фантазия»