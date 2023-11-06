Плесните 100 мл — борщ станет ярко-красным и в миллион раз вкуснее: уникальный ингредиент

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Многие хозяйки при приготовлении борща кладут в овощную зажарку томатную пасту. Попробуйте заменить ее на вишневый сок. Летом его можно приготовить самостоятельно из свежей вишни, а осенью и зимой использовать замороженную ягоду.

Понадобится всего 100 миллилитров такого сока. Влейте его в сковороду при приготовлении зажарки.

Этот компонент уравновесит вкус свеклы, добавит небольшую кислинку и приятный аромат. Да и для цвета он очень хорошо сгодится, отмечает автор Дзен-канала «Ms.Чистота».