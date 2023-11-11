«Мимоза» в стакане и другие рецепты недели

«Мимоза» в стакане
До боли родной салат заиграет новыми красками, если приготовить не общее блюдо, а индивидуальные порции. В праздничном варианте можно украсить верх красной икрой.
НАДО (на 5 порций): 400 г консервированной горбуши · 300 г картофеля · 3 морковки · 4 яйца · 130 г плавленого сыра · 150 г майонеза · соль · перец · зелень для украшения.
ГОТОВИМ:
1. Отвариваем картофель, морковь и яйца.
2. Картофель, морковь и сыр натираем на терке.
3. Из горбуши сливаем жидкость, вынимаем косточки, мякоть разминаем вилкой.
4. Первый слой - картофель, слегка присаливаем и смазываем майонезом.
5. Второй слой - горбуша. Перчим, смазываем майонезом.
6. Третий слой - сырок.
7. Четвертый слой - морковь.
8. Пятый слой - натертый яичный белок. Смазываем майонезом.
9. Финальный слой - натертый на мелкой терке желток.
10. Накрываем пленкой и убираем в холодильник на 2 часа для пропитки.
11. Перед подачей украшаем зеленью.
Шоколадная колбаса
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): 200 г песочного печенья · 4 ст. ложки какао-порошка · 100 г сливочного масла · 120 г сгущенного молока · 100 г грецких орехов.
Для панировки: 100 г какао-порошка.
ГОТОВИМ:
1. Измельчаем печенье в блендере или скалкой. Не в пыль - пусть будут и крошки, и небольшие кусочки.
2. Добавляем размягченное сливочное масло и перемешиваем.
3. Орехи слегка поджариваем на сухой сковороде и измельчаем скалкой, положив их в пакет.
4. К маслу с печеньем добавляем какао, орехи и сгущенное молоко. Перемешиваем (удобнее делать это руками).
5. На пищевую пленку кладем треть получившейся массы и формируем колбаску в пленке. На этом этапе не надо добиваться идеальной формы. Повторяем с оставшейся массой.
6. Кладем колбаски в холодильник на час. Затем катаем их по столу, придавая форму палки колбасы. Убираем в холодильник до полного застывания (можно оставить на ночь).
7. Достаем колбаски, снимаем пленку, панируем в какао-порошке и подаем, нарезав кружочками.
Гуляш как в столовке
Фото: Shutterstock
Тогда сложно было купить самые обычные специи, а свежие овощи были доступны только в сезон. В СССР знаменитый венгерский гуляш предельно упростился, но… Этот вкус из детства невозможно забыть!
НАДО (на 2 порции): 600 г говядины · 1 луковица · 1 ст. ложка томатной пасты · 1 лавровый лист · 500 мл воды или бульона · 3 ст. ложки растительного масла · 4 горошины черного перца · 1 ч. ложка соли.
ГОТОВИМ:
1. Чистое мясо режем кусочками примерно по 15 г.
2. На сковороде с толстым дном разогреваем масло и жарим мясо до румяной корочки.
3. Вынимаем мясо и в той же сковороде жарим мелко нарезанный лук до прозрачности.
4. Возвращаем в сковороду мясо, добавляем томатную пасту.
5. Вливаем воду или бульон, чтобы жидкость слегка прикрывала мясо.
6. Солим, кладем перец и лавровый лист. Тушим под крышкой на тихом огне около 1,5 часа. Готовое мясо должно разламываться при нажатии вилкой.
7. На сухой сковороде обжариваем муку до ее зарумянивания. Постоянно помешиваем, чтобы мука не пригорела.
8. Завариваем поджаренную муку небольшим количеством воды, разбиваем комочки и отправляем к мясу для загущения соуса. Перемешиваем и томим еще минут десять. Если соус густоват, добавляем немного воды.
9. Подаем с любым простым гарниром (картофельное пюре, рис, гречка, макароны).