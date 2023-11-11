«Мимоза» в стакане и другие рецепты недели

НАДО (на 6 порций): 200 г песочного печенья · 4 ст. ложки какао-порошка · 100 г сливочного масла · 120 г сгущенного молока · 100 г грецких орехов.

Для панировки: 100 г какао-порошка.

ГОТОВИМ:

1. Измельчаем печенье в блендере или скалкой. Не в пыль - пусть будут и крошки, и небольшие кусочки.

2. Добавляем размягченное сливочное масло и перемешиваем.

3. Орехи слегка поджариваем на сухой сковороде и измельчаем скалкой, положив их в пакет.

4. К маслу с печеньем добавляем какао, орехи и сгущенное молоко. Перемешиваем (удобнее делать это руками).

5. На пищевую пленку кладем треть получившейся массы и формируем колбаску в пленке. На этом этапе не надо добиваться идеальной формы. Повторяем с оставшейся массой.

6. Кладем колбаски в холодильник на час. Затем катаем их по столу, придавая форму палки колбасы. Убираем в холодильник до полного застывания (можно оставить на ночь).

7. Достаем колбаски, снимаем пленку, панируем в какао-порошке и подаем, нарезав кружочками.

Гуляш как в столовке