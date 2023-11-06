Никогда не ели такой сочной и вкусной свинины - рецепт из ресторана

Если вы не знаете, что приготовить на ужин - этот рецепт из ресторана мяса для вас. Свинина получится очень вкусной и сочной, домочадцы сметут все со стола за пять минут.

Возьмите кусок мяса и нарежьте стейки для отбивания. Посолите, поперчите с двух сторон и оставьте полежать минут 30.