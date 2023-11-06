Всего 1 ложка прямо в кастрюлю: рис станет белоснежным и рассыпчатым — никогда не слипнется

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Приготовить идеальное блюдо поможет одна маленькая кулинарная хитрость. Понадобится лимонный сок.

Небольшое количество сока этого цитруса делает вкус риса более ярким, привнося небольшую кислинку. Кроме того, благодаря такому дополнительному компоненту зерна при варке не слипаются в комочки, и гарнир получается рассыпчатым.

Достаточно взять одну чайную ложку сока лимона на небольшую кастрюлю. Влейте указанный объем прямо в посуду, где варится рис.

Если хотите, чтобы он был белоснежного цвета, то добавьте столовую ложку, пишут «Белновости».