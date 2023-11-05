Рецепт салата «Здоровье», на котором сидят все супермодели: свекла, морковь, яблоко и редька с орехами и нереально вкусным соусом

Этот салат, очевидно, едят все супермодели, ведь он помогает сохранить стройность. Готовится салат «Здоровье» целиком и полностью из сырых овощей и поливается соусом, от которого сплошная польза.

Вам понадобится: свекла – 150 гр., морковь – 80 гр., яблоко зеленое – 70 гр., редька – 70 гр., лимонный сок - 1,5 ст. л., оливковое масло – 1 ст. л., мед - 1ч. л., орехи любые – 20 гр.

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