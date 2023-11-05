Скумбрию больше не жарим: узнали рецепт от знакомой из Кореи и готовим только так — это просто бомба

Скумбрию нужно выпотрошить, удалить голову и плавники и разрезать каждую на две части. Посыпаем тушки с обеих сторон солью и перцем, поливаем лимонным соком, накрываем пищевой пленкой и оставляем мариноваться на 20 минут.

Сами пока нарезаем лук и пассеруем его на растительном масле. Затем выкладываем на противень, сверху на подушку из лука кладем кусочки рыбы.

Делаем соус: сухой имбирь смешиваем с измельченным чесноком, добавляем хлопья чили, сахар, яблочный уксус, соевый соус и пиво. Все тщательно перемешиваем и заливаем этим соусом скумбрию. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. В качестве гарнира подаем картофель. Приятного аппетита!

По материалам souspark.ru