Скумбрию больше не жарим: узнали рецепт от знакомой из Кореи и готовим только так — это просто бомба

Попробуйте приготовить скумбрию в духовке, по этому рецепту, который рассказали знакомые из Кореи. Жарить скумбрию после этого больше не захочется!
Итак, вам понадобится: скумбрия — 3 шт.; соль — ½ ч. л.; молотый перец — щепотка; лимонный сок; лук — 3 шт.; сухой имбирь — 1 ч. л.; измельченный чеснок — 4 зубчика; хлопья чили; сахар — 1 ч. л.; яблочный уксус — 2 ст. л.; соевый соус — 4 ст. л.; темное пиво — 200 мл
Скумбрию нужно выпотрошить, удалить голову и плавники и разрезать каждую на две части. Посыпаем тушки с обеих сторон солью и перцем, поливаем лимонным соком, накрываем пищевой пленкой и оставляем мариноваться на 20 минут.
Сами пока нарезаем лук и пассеруем его на растительном масле. Затем выкладываем на противень, сверху на подушку из лука кладем кусочки рыбы.
Делаем соус: сухой имбирь смешиваем с измельченным чесноком, добавляем хлопья чили, сахар, яблочный уксус, соевый соус и пиво. Все тщательно перемешиваем и заливаем этим соусом скумбрию. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. В качестве гарнира подаем картофель. Приятного аппетита!
По материалам souspark.ru