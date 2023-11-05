Этот вкуснейший салат едят те, кто худеет: просто заменили один ингредиент и сразу минус 5 килограммов — легкий, нежный, минимум калорий

Это салат запросто станет диетическим и низкокалорийным, если вместо майонеза заправить его сметаной. Соуса можно брать в минимальном количестве, ведь консервированная горбуша в нем и так с маслом. Салат не будет сухим. Он нежный и приятный на вкус.
Если съесть его немного, то никакого риска для худеющих набрать вес не будет. Минус 5-10 килограммов, к которым вы стремитесь, постепенно уйдут.
Вам понадобится: консервированная горбуша в масле - 1 банка, яйцо куриное - 3 шт., лук репчатый - 1/2 шт., майонез - 1 ст. л., свежий огурец – 1 штука, пучок укропа.
Готовим салат так: яйца нарезаем мелкими кубиками и высыпаем в чашку добавляем туда же мелко порезанные лук и огурец. Горбушу разомните вилкой и добавьте к остальным ингредиентам. Укроп нашинкуйте и смешайте с майонезом. Майонез можно заменить сметаной. Это снизит калорийность салата. Все тщательно перемешайте и подавайте к столу. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»