Этот вкуснейший салат едят те, кто худеет: просто заменили один ингредиент и сразу минус 5 килограммов — легкий, нежный, минимум калорий

Это салат запросто станет диетическим и низкокалорийным, если вместо майонеза заправить его сметаной. Соуса можно брать в минимальном количестве, ведь консервированная горбуша в нем и так с маслом. Салат не будет сухим. Он нежный и приятный на вкус.

Если съесть его немного, то никакого риска для худеющих набрать вес не будет. Минус 5-10 килограммов, к которым вы стремитесь, постепенно уйдут.

Вам понадобится: консервированная горбуша в масле - 1 банка, яйцо куриное - 3 шт., лук репчатый - 1/2 шт., майонез - 1 ст. л., свежий огурец – 1 штука, пучок укропа.

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