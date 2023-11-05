Будете готовить каждый день: оладушки с крабовыми палочками и сыром — объеденье, не устоят даже те, кто на диете

Ваши близкие будут умолять вас приготовить эти невероятно вкусные оладушки еще и еще. Не смогут отказаться от них даже те, кто сидит на диете.
Вам понадобятся: крабовые палочки - 200 г, сыр твердый - 80 г, сметана (жирностью 15 %) - 100 г, яйцо - 1 шт. (крупное или 2 маленьких), мука - 40 г, масло растительное (для жарки), соль, перец черный молотый – по вкусу.
Готовим оладушки так: меленько нарезаем крабовые палочки, сыр натираем на терке и смешиваем их в миске. Затем добавляем яйцо и сметану, перемешиваем. К этой массе добавляем муку, соль и перец. Вновь хорошо перемешиваем.
В сковороде разогреваем растительное масло и столовой ложкой выкладываем на него крабово-сырное тесто и жарим оладушки с двух сторон до образования румяной корочки.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»