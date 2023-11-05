Будете готовить каждый день: оладушки с крабовыми палочками и сыром — объеденье, не устоят даже те, кто на диете

Ваши близкие будут умолять вас приготовить эти невероятно вкусные оладушки еще и еще. Не смогут отказаться от них даже те, кто сидит на диете.

Вам понадобятся: крабовые палочки - 200 г, сыр твердый - 80 г, сметана (жирностью 15 %) - 100 г, яйцо - 1 шт. (крупное или 2 маленьких), мука - 40 г, масло растительное (для жарки), соль, перец черный молотый – по вкусу.

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