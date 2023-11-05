Бананы, мука и сахар: эти банановые пончики просто восторг, нежные, пышные, тают во рту — вся фишка в этой добавке

Готовим банановые пончики так: бананы измельчаем до состояния пюре, добавляем к ним сахар и взбиваем до однородности. Всыпаем муку, разрыхлитель и крахмал. Перемешиваем. Опускаем тесто в раскаленное масло с помощью чайной ложки, сдвигая с помощью другой. Жарим до золотистого цвета. Перед подачей посыпаем сахарной пудрой. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»