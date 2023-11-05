Бананы, мука и сахар: эти банановые пончики просто восторг, нежные, пышные, тают во рту — вся фишка в этой добавке

Попробуйте приготовить эти нереально вкусные банановые пончики. Ингредиенты для них нужны максимально простые. Фишка - в столовой ложке крахмала. Благодаря ему пончики получаются нежными и тающими во рту.
Вам понадобятся: бананы (переспелые) — 3 шт., мука — 140 гр., сахар — 5 ст. л., крахмал — 1 ст. л., разрыхлитель — 1 ч. л., растительное масло для жарки.
Готовим банановые пончики так: бананы измельчаем до состояния пюре, добавляем к ним сахар и взбиваем до однородности. Всыпаем муку, разрыхлитель и крахмал. Перемешиваем. Опускаем тесто в раскаленное масло с помощью чайной ложки, сдвигая с помощью другой. Жарим до золотистого цвета. Перед подачей посыпаем сахарной пудрой. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»