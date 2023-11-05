В разы вкуснее красной рыбы: готовим копеечный хек по уникальному рецепту наших бабушек — пища богов

Жареная рыба. Фото: Global Look Press

Рецепт хека, запеченного на овощной подушке.

Считается, что вкусно приготовить копеечный хек невозможно. Это заблуждение. Попробуйте вот этот рецепт, по которому хека готовили еще наши бабушки. Хек запекается в духовке на овощной подушке.

Вам понадобится: рыба хек — 3 шт.; соль — ½ ч. л.; приправа для рыбы; растительное масло; лук — 1 шт.; помидор — 1-2 шт.; орегано; чеснок — 4 зубчика; соевый соус — 3 ст. л.; сметана — 4 ст. л.; картофель; сухой чеснок; паприка; панировочные сухари — 4 ст. л.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

У хека удаляем внутренности, обрезаем плавники и хвост и маринуем минут на 15-20: обмазываем солью, перцем, приправой для рыбы и поливаем растительным маслом.

На противень укладываем слой нарезанного полукольцами лука и помидор, посыпаем орегано и поливаем маслом, сверху положим хек.

Затем делаем соус: мелко натертый чеснок смешиваем с соевым соусом и сметаной, перемешиваем, поливаем этим соусом хек. Запекаем хек в духовке в течение 35-40 минут при температуре 180 градусов.

В это время готовим гарнир. Картошку сначала отвариваем, затем выкладываем в миску и в миску, поливаем маслом, солим, посыпаем паприкой, сухим чесноком и панировочными сухарями, перемешиваем. А затем обжариваем на масле до золотистого оттенка.

Хек и гарнир из картофеля готовы. Приятного аппетита!

По материалам souspark.ru

Читайте также