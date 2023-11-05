В разы вкуснее красной рыбы: готовим копеечный хек по уникальному рецепту наших бабушек — пища богов

У хека удаляем внутренности, обрезаем плавники и хвост и маринуем минут на 15-20: обмазываем солью, перцем, приправой для рыбы и поливаем растительным маслом.

На противень укладываем слой нарезанного полукольцами лука и помидор, посыпаем орегано и поливаем маслом, сверху положим хек.

Затем делаем соус: мелко натертый чеснок смешиваем с соевым соусом и сметаной, перемешиваем, поливаем этим соусом хек. Запекаем хек в духовке в течение 35-40 минут при температуре 180 градусов.

В это время готовим гарнир. Картошку сначала отвариваем, затем выкладываем в миску и в миску, поливаем маслом, солим, посыпаем паприкой, сухим чесноком и панировочными сухарями, перемешиваем. А затем обжариваем на масле до золотистого оттенка.

Хек и гарнир из картофеля готовы. Приятного аппетита!

По материалам souspark.ru