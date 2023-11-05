В разы вкуснее красной рыбы: готовим копеечный хек по уникальному рецепту наших бабушек — пища богов

Считается, что вкусно приготовить копеечный хек невозможно. Это заблуждение. Попробуйте вот этот рецепт, по которому хека готовили еще наши бабушки. Хек запекается в духовке на овощной подушке.
Вам понадобится: рыба хек — 3 шт.; соль — ½ ч. л.; приправа для рыбы; растительное масло; лук — 1 шт.; помидор — 1-2 шт.; орегано; чеснок — 4 зубчика; соевый соус — 3 ст. л.; сметана — 4 ст. л.; картофель; сухой чеснок; паприка; панировочные сухари — 4 ст. л.
У хека удаляем внутренности, обрезаем плавники и хвост и маринуем минут на 15-20: обмазываем солью, перцем, приправой для рыбы и поливаем растительным маслом.
На противень укладываем слой нарезанного полукольцами лука и помидор, посыпаем орегано и поливаем маслом, сверху положим хек.
Затем делаем соус: мелко натертый чеснок смешиваем с соевым соусом и сметаной, перемешиваем, поливаем этим соусом хек. Запекаем хек в духовке в течение 35-40 минут при температуре 180 градусов.
В это время готовим гарнир. Картошку сначала отвариваем, затем выкладываем в миску и в миску, поливаем маслом, солим, посыпаем паприкой, сухим чесноком и панировочными сухарями, перемешиваем. А затем обжариваем на масле до золотистого оттенка.
Хек и гарнир из картофеля готовы. Приятного аппетита!
По материалам souspark.ru