Раньше не надо: названы идеальные дни в ноябре для квашения капусты — будет хрустящей и сочной

Опытные домохозяйки рассказали, в какое время в ноябре лучше всего квасить капусту. Многие из них сверяются с лунным календарем и уверяют: закуска, приготовленная в правильное время, получается гораздо вкуснее.

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В процессе закваски капусты важнейшую роль играют бактерии, которые вызывают брожение. Как раз на их активность и воздействует Луна. В период ее убывания активность бактерий снижается, все процессы брожения замедляются.

Это, в свою очередь, негативно влияет на обработку капусты, она даже может потерять свои вкусовые свойства, и тогда закуска испортится.

Поэтому квасить капусту надо только в период растущей Луны, пишет портал «Пифия». Тогда и засолка пройдет быстрее, капуста станет безупречно хрустящей и сочной.

Вот идеальные дни для начала квашения капусты в ноябре. Ими стали: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 и 23 ноября.

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