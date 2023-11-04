Капусту, морковь, перец, лук и зелень нашинковали и залили горячим рассолом: вкуснятина нереальная — едим сразу или крутим на зиму

Это блюдо разнообразит ваш осенний и зимний стол. Салат из капусты, перца, моркови и лука, залитый горячим рассолом, нереально вкусен.
Вам понадобится: капуста - 1 небольшой кочан, морковь - 1 шт., чеснок - 3 зубчика, лук репчатый – 1 - 2 шт., перец болгарский красный - 1 шт., зелень - по вкусу.
Для рассола: вода - 1,5 л, соль - 2 ст. л., масло растительное - ½ стакана, сахар - 4 ст. л., уксус 70% - 1 ст. л.
Готовим капусту так: капусту, морковь, чеснок, лук‚ перец и зелень режем, кладем в миску, перемешиваем и укладываем в банку. Воду кипятим, добавляем соль, масло, сахар и уксус. Получившимся рассолом заливаем капусту в банке и закрываем крышкой (пластиковой). Оставить на сутки, до полного остывания. А затем убрать в холодильник. И можно лакомиться вкуснейшей капусточкой. Эту капусту также можно и заготавливать на зиму, только закручивать железной крышкой.
По материалам телеграм-канала «За уши не оттащишь/Заготовки»