Капусту, морковь, перец, лук и зелень нашинковали и залили горячим рассолом: вкуснятина нереальная — едим сразу или крутим на зиму

Готовим капусту так: капусту, морковь, чеснок, лук‚ перец и зелень режем, кладем в миску, перемешиваем и укладываем в банку. Воду кипятим, добавляем соль, масло, сахар и уксус. Получившимся рассолом заливаем капусту в банке и закрываем крышкой (пластиковой). Оставить на сутки, до полного остывания. А затем убрать в холодильник. И можно лакомиться вкуснейшей капусточкой. Эту капусту также можно и заготавливать на зиму, только закручивать железной крышкой.

По материалам телеграм-канала «За уши не оттащишь/Заготовки»