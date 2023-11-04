Любимый салат для похудения «Зеленая богиня»: минус 10 кг, можно есть даже на ночь

Если вы мечтаете о вкусном и легком блюде, которое поможет вам в похудении, то этот салат — именно то, что вам нужно. С «Зеленой богиней» вы сможете наслаждаться каждой порцией, не беспокоясь о лишних килограммах.
Что вам понадобится:
- 500 г капусты белокочанной;
- 1/2 красного лука;
- 1/2 авокадо;
- сок половины лимона;
- свежая петрушка;
- 100 г кешью;
- оливковое масло;
- соль;
- перец.
Способ приготовления:
- Поместите нашинкованную капусту и тонко нарезанный лук в миску.
- В блендере соедините мякоть авокадо, свежую петрушку, кешью, лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Измельчите все ингредиенты до получения однородного соуса.
- Заправьте капусту и лук получившимся ароматным соусом. Вуаля, салат готов к употреблению.
Этот салат не только обладает бесподобным вкусом, он также полезен для вашей фигуры, сообщает Telegram-канал «Книга рецептов».
Вариант подачи салата. Фото: скрин видео Telegram-канала «Книга рецептов»
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