Любимый салат для похудения «Зеленая богиня»: минус 10 кг, можно есть даже на ночь

Салат. Фото: Global Look Press

Его космический вкус поразит любого.

Если вы мечтаете о вкусном и легком блюде, которое поможет вам в похудении, то этот салат — именно то, что вам нужно. С «Зеленой богиней» вы сможете наслаждаться каждой порцией, не беспокоясь о лишних килограммах.

Что вам понадобится:

  • 500 г капусты белокочанной;
  • 1/2 красного лука;
  • 1/2 авокадо;
  • сок половины лимона;
  • свежая петрушка;
  • 100 г кешью;
  • оливковое масло;
  • соль;
  • перец. 

Способ приготовления:

  1. Поместите нашинкованную капусту и тонко нарезанный лук в миску.
  2. В блендере соедините мякоть авокадо, свежую петрушку, кешью, лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Измельчите все ингредиенты до получения однородного соуса.
  3. Заправьте капусту и лук получившимся ароматным соусом. Вуаля, салат готов к употреблению.

Этот салат не только обладает бесподобным вкусом, он также полезен для вашей фигуры, сообщает Telegram-канал «Книга рецептов». 

Вариант подачи салата. Фото: скрин видео Telegram-канала «Книга рецептов»

Ранее мы поделились рецептом салата «Для похудения №2» — все модели на нем «сидят». 

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