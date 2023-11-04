Любимый салат для похудения «Зеленая богиня»: минус 10 кг, можно есть даже на ночь

Если вы мечтаете о вкусном и легком блюде, которое поможет вам в похудении, то этот салат — именно то, что вам нужно. С «Зеленой богиней» вы сможете наслаждаться каждой порцией, не беспокоясь о лишних килограммах.

Что вам понадобится:

500 г капусты белокочанной;

1/2 красного лука;

1/2 авокадо;

сок половины лимона;

свежая петрушка;

100 г кешью;

оливковое масло;

соль;

перец.

Способ приготовления:

Поместите нашинкованную капусту и тонко нарезанный лук в миску. В блендере соедините мякоть авокадо, свежую петрушку, кешью, лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Измельчите все ингредиенты до получения однородного соуса. Заправьте капусту и лук получившимся ароматным соусом. Вуаля, салат готов к употреблению.

Этот салат не только обладает бесподобным вкусом, он также полезен для вашей фигуры, сообщает Telegram-канал «Книга рецептов».