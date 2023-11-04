Оладушки на кефире: нежные, пышные, легкие, как пух — вкуснятина, в миг сметается со стола

Попробуйте испечь для своих больших и маленьких гурманов невероятно нежные и воздушные оладушки на кефире вот по этому рецепту.
Возьмите: кефир – 0,5 л, мука – 450 граммов, яйцо – 2 шт., сахар – 2 ст. л., соль – 0, 5 ч. л., сода – 1 ч. л., растительное масло для жарки.
Готовим оладушки так: кефир лучше брать пожирнее, его нужно немного подогреть. Яйца взбить с сахаром и солью, добавить в эту массу кефир.
Затем постепенно добавляем муку. Ее лучше просеять заранее. тогда оладушки будут еще более нежными и пышными. По консистенции тесто должно напоминать густую сметану. Ориентируйтесь на это, а не на вес муки.
В конце добавьте в тесто немного воды и тщательно вымешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте оладьи столовой ложкой и обжаривайте с двух сторон до образования румяной корочки. Приятного аппетита!
По материалам povar.ru