Оладушки на кефире: нежные, пышные, легкие, как пух — вкуснятина, в миг сметается со стола

Готовим оладушки так: кефир лучше брать пожирнее, его нужно немного подогреть. Яйца взбить с сахаром и солью, добавить в эту массу кефир.

Затем постепенно добавляем муку. Ее лучше просеять заранее. тогда оладушки будут еще более нежными и пышными. По консистенции тесто должно напоминать густую сметану. Ориентируйтесь на это, а не на вес муки.

В конце добавьте в тесто немного воды и тщательно вымешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте оладьи столовой ложкой и обжаривайте с двух сторон до образования румяной корочки. Приятного аппетита!

По материалам povar.ru