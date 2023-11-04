Пицца за 5 минут без духовки - идеальный завтрак для всей семьи

Пиццу за пять минут приготовить реально. Для этого вам даже не понадобится духовка!

Для этого взбейте в миске два яйца, добавьте четыре столовые ложки сметаны, столько же майонеза и девять столовых ложек муки. Тщательно перемешайте и замесите тесто. Должно получиться как на оладушки.

Заранее порежьте кольцами сосиски, помидоры, соленые огурцы и потрите сыр.

Теперь раскалите сковородку, налейте растительное масло и залейте тесто. Сверху намажьте кетчупом и выкладывайте порезанные продукты, сверху посыпьте сыром.

Жарится пицца ровно пять минут - снимайте с плиты и ешьте. В конце можно покрошить зеленью.

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