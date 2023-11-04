Нежнейший салат с куриной грудкой, сыром и орехами: укладываем слоями, пропитываем 8 часов — блаженство, а не еда

Попробуйте приготовить этот невероятно нежный и вкусный салат с куриной грудкой, сыром, грибами и орехами. Его нужно укладывать слоями и пропитывать в холодильнике в течение восьми часов.
Вам понадобится: майонез - 300 г, морковь - 3 шт., картофель - 2 шт., яйцо - 3 шт., сыр - 150 г, курица (грудка) - 200 г, орехи грецкие - 6 шт., шампиньоны - 100 г.
Готовим салат так: варим мясо, морковь, картофель, яйца и грибы. На плоское блюдо ровным слоем натираем порции моркови, порции сыра, 1 яйцо, порции картофеля. Смазываем майонезом. Сверху майонеза укладываем мелко порезанное куриное мясо и измельченные орехи. Повторяем слои в следующем порядке – картофель, майонез, яйца, морковь, сыр, верх украшаем шампиньонами. Настаиваем в холодильнике 8 часов, чтобы салат пропитался. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»