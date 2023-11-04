Нежнейший салат с куриной грудкой, сыром и орехами: укладываем слоями, пропитываем 8 часов — блаженство, а не еда

Попробуйте приготовить этот невероятно нежный и вкусный салат с куриной грудкой, сыром, грибами и орехами. Его нужно укладывать слоями и пропитывать в холодильнике в течение восьми часов.

Вам понадобится: майонез - 300 г, морковь - 3 шт., картофель - 2 шт., яйцо - 3 шт., сыр - 150 г, курица (грудка) - 200 г, орехи грецкие - 6 шт., шампиньоны - 100 г.

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